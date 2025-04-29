Воткинца признали виновным в покушении на убийство собственной матери-инвалида

Воткинский районный суд признал виновным в покушении на убийство своей матери-инвалида 22-летнего местного жителя, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Установлено, что в августе 2024-го, будучи пьяным и осознавая, что потерпевшая не может убежать из-за ампутированных ног и инвалидности I группы, подсудимый ударил свою мать рукой по голове. После этого осужденный взял нож, ударил потерпевшую не менее пяти раз по телу и лег спать, никакой помощи ей оказано не было. Женщина самостоятельно вызвала скорую помощь.

Осужденный признал вину лишь частично. За покушение на убийство (ст. 105 УК РФ) ему назначили девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде одного года ограничения свободы.