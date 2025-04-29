В Оренбуржье суд рассмотрит дело о гибели несовершеннолетнего в помещении для разведения птиц

В Илекский районный суд направлено уголовное дело в отношении жителя Оренбурга. Он обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

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По данным надзорного ведомства, обвиняемый является директором юридического лица. Он эксплуатировал в Илекском районе помещение для разведения и содержания птицы. Обвиняемый не принял «должные меры по техническому обслуживанию электрооборудования и ограничению доступа посторонних лиц на территорию объекта».

В июне прошлого года в производственный цех проникли несовершеннолетние. Один из них прикоснулся к корпусу промышленного вентилятора, получил удар электрическим током и скончался.

Руфия Кутляева