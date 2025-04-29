Стоимость участков под ИЖС в Сочи выросла на 15% за год

Средняя стоимость земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Сочи увеличилась на 15% в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на ведущего эксперта-аналитика федеральной компании «Этажи» в Сочи Виктора Быкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Одновременно спрос на такие участки вырос на 20% при сокращении предложения на 12%. Основной причиной динамики эксперт назвал активность инвесторов, заинтересованных в приобретении земли под объекты курортной недвижимости. По словам Быкова, рост цен на участки под ИЖС обусловлен изменением структуры предложения и устойчивым спросом.

Дополнительным драйвером спроса стало увеличение популярности модульных домов: модульное жилье с ремонтом и террасой обходится в четыре раза дешевле студии аналогичной площади без отделки. Зафиксированы случаи совместной покупки больших участков для размещения нескольких модульных домов. В некоторых случаях участки арендуются за 5–7 тыс. руб. в месяц.

В Краснодаре зафиксирован рост цен на участки на 8% в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года. По словам Быкова, это связано с высокой инвестиционной привлекательностью региона и развитием инфраструктуры в районах индивидуального жилищного строительства. Объем предложения в столице Кубани увеличился на 10% за счет развития пригородных зон и появления новых коттеджных поселков. Спрос на участки в 2025 году вырос на 12%, но остался на уровне четвертого квартала прошлого года.

Вячеслав Рыжков