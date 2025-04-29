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Сеть государственных аптек на Ставрополье увеличилась до 76 учреждений

Государственная аптечная сеть Ставропольского края расширилась до 76 учреждений. В текущем году открыт новый пункт в Петровском округе, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на региональное министерство имущества.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Представители ведомства пояснили, что ГУП СК «Ставропольфармация» располагает одним аптечным складом и сетью аптек, охватывающей все муниципальные округа Ставропольского края. Расширение сети продолжается — в ближайшей перспективе к предприятию присоединится кисловодское ГУП СК «Аптека 251».

Четыре подразделения «Ставропольфармации» в Ставрополе, Светлограде, Ессентуках и Буденновске имеют специальную лицензию на изготовление экстемпоральных лекарственных форм — препаратов, создаваемых в аптеке по индивидуальным рецептам врачей для конкретных пациентов.

Николай Аксенов

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