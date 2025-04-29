Законопроект о передаче 15% новостроек на земле без торгов приняли в 1-м чтении

Республиканский законопроект, по которому застройщиков Ижевска и Завьяловского района планируют обязать передавать не менее 15% от общей площади новостроек, возводимых на выделенной в аренду без торгов муниципальной земле, приняли в первом чтении. Соответствующее решение приняли депутаты регионального Госсовета на очередной сессии 29 апреля. За проголосовали 45 парламентариев, воздержались — 2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Председатель постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике, промышленности и инвестициям Тимур Ягафаров на сессии сообщил, что от прокуратуры Удмуртии было получено заключение с замечаниями. Парламентарием дали время для внесения поправок до 23 мая.

Передаваемую долю в Ижевске и Завьяловском районе планируют увеличить на 9 п.п. В других муниципалитетах показатель составляет 3%. Его хотят увеличить на 7 п.п.

Из пояснительной записки следует, что увеличение обусловлено «значительной долей площади жилых помещений, включенных в аварийных жилфонд». По данным регионального минстроя на 2025-й, она составляет 140,3 тыс. кв. м. В аварийных домах проживают почти 8,6 тыс. человек. Норма позволит расселить большее число таких жителей.