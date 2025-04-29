В Челябинской области суд отправил в колонию нелегального оружейника

Варненский районный суд Челябинской области признал местного жителя виновным в незаконном изготовлении, переделке и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 и ч. 4 ст. 223 УК РФ). Он приговорен к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Жителя Варненского района сотрудники регионального управления ФСБ задержали в феврале этого года. В доме у него были обнаружены и изъяты самодельная винтовка, изготовленные кустарным способом боеприпасы различного калибра, 600 граммов дымного пороха, а также инструменты для модернизации гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые.

Уголовные дела возбудило и расследовало главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области. Приговор Варненского районного суда не вступил в силу.