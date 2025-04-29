Датабанк делает город лучше

На яблоневой аллее по ул. Лихвинцева в Ижевске состоялось масштабное событие, в котором приняли участие более 65 сотрудников Датабанка. Они организовали субботник, в рамках которого привели в порядок яблоневую аллею.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Датабанк Фото: Датабанк

Уже на протяжении пяти лет коллектив Датабанка с трепетом и любовью заботится об этой аллее. В минувшие выходные, в последний субботний день апреля, сотрудники вновь собрались, чтобы прибрать газоны, собрать листву, подрезать сухие и обломанные ветки деревьев. Аллея вновь засияла ухоженным видом, готовая радовать глаз горожан и гостей города.

«Ижевск — это наш родной город, и мы стремимся внести в него свой вклад. Мы поддерживаем культурные и социальные проекты, поскольку для нас это очень важно. Мы работаем в республике и для республики уже 35 лет»,— отметил директор Датабанка Андрей Пономарев.

Эта инициатива стала не просто плановым мероприятием, а перешла в добрую традицию, которую сотрудники банка поддерживают с большим энтузиазмом. Следующий субботник на яблоневой аллее запланирован на осень, и коллектив Датабанка уже готов продо