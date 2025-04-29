В Альметьевске росгвардейцы задержали трех человек по подозрению в краже

В Альметьевске сотрудники Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в проникновении в строящийся дом и краже имущества. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

Сообщение о краже поступило после звонка от местного жителя, который заметил через окно, как трое неизвестных вынесли из дома лестницу-трансформер. Информация была передана в правоохранительные органы, включая наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Прибывшие по адресу сотрудники Росгвардии, уточнив приметы подозреваемых, приступили к их поиску. Вскоре они обнаружили троих мужчин с похожей лестницей и задержали их. Подозреваемыми оказались жители Альметьевска 1984, 1988 и 1991 годов рождения. Сумма похищенного имущества составила 32 тыс. руб.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища).

Артём Дергунов