К маю стоимость размещения в отелях Кисловодска выросла на 8%

Средняя стоимость проживания в отелях Кисловодска составила 6,6 тыс. руб. в период с 1 по 11 мая 2025 года, что на 8% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщили «Коммерсанту» в сервисе бронирований «Островок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В общей структуре бронирований по внутренним направлениям доля Кисловодска составляет 1%. По информации «Слетать.ру», Кавминводы заняли место в четверке самых востребованных внутренних направлений на майские праздники. На долю курорта пришлось 10,4% от всех бронирований в стране. Популярностью также пользуются гостиницы Санкт-Петербурга (12,9% продаж) и Калининградской области (10,5%).

Лидирует Краснодарский край с долей 29,7%. Однако за год этот показатель снизился на 9 процентных пунктов. Специалисты связали это с ситуацией в Анапе, где после чрезвычайной ситуации с мазутом пляжи закрыты для купания.

По данным «Островка», общая стоимость бронирования ночи в российских гостиницах на майские праздники за год увеличилась на 19% до 6,3 тыс. руб. По мнению экспертов, такая динамика связана с изменением структуры спроса. Интерес к гостиницам категории «пять звезд» по внутренним направлениям вырос на 35% за год, а их предложение – на 18%. При этом подобные средства размещения формируют лишь 3% бронирований. Апартаменты и отели категории «без звезд» выбирают 54% путешественников.

Николай Аксенов