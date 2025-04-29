В Оренбуржье вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли пять человек
Переволоцкий районный суд признал виновным 22-летнего жителя Москвы по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По версии следствия и суда, 4 января текущего года подсудимый управлял грузовым автомобилем с полуприцепом, он ехал со стороны Оренбурга в сторону Самары. Водитель «выбрал скорость, которая не соответствовала погодным и дорожным условиям». В результате он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями. В ДТП пять граждан получили несовместимые с жизнью телесные повреждения.
Суд назначил подсудимому наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишил его права управления транспортными средствами на 2,5 года.