В Оренбуржье вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли пять человек

Переволоцкий районный суд признал виновным 22-летнего жителя Москвы по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, 4 января текущего года подсудимый управлял грузовым автомобилем с полуприцепом, он ехал со стороны Оренбурга в сторону Самары. Водитель «выбрал скорость, которая не соответствовала погодным и дорожным условиям». В результате он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями. В ДТП пять граждан получили несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Суд назначил подсудимому наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишил его права управления транспортными средствами на 2,5 года.

Руфия Кутляева