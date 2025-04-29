В Казани перекроют несколько улиц из-за легкоатлетической эстафеты
В Казани введут временные ограничения на парковку и проезд 30 апреля в связи с проведением 83-й легкоатлетической эстафеты, приуроченной к 80-летию Победы. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
В центре Казани перекроют несколько улиц из-за легкоатлетической эстафеты
Фото: Госавтоинспекция Казани
Ограничения будут введены 30 апреля с 6:00 до 14:00 на следующих участках улиц:
- Советская (от ул. Начальная до ул. Халезова);
- Халезова (от ул. Советская до ул. Правды);
- Правды (от ул. Халезова до ул. Начальная);
- Начальная (от ул. Правды до ул. Советская).