Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани перекроют несколько улиц из-за легкоатлетической эстафеты

В Казани введут временные ограничения на парковку и проезд 30 апреля в связи с проведением 83-й легкоатлетической эстафеты, приуроченной к 80-летию Победы. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

В центре Казани перекроют несколько улиц из-за легкоатлетической эстафеты

В центре Казани перекроют несколько улиц из-за легкоатлетической эстафеты

Фото: Госавтоинспекция Казани

В центре Казани перекроют несколько улиц из-за легкоатлетической эстафеты

Фото: Госавтоинспекция Казани

Ограничения будут введены 30 апреля с 6:00 до 14:00 на следующих участках улиц:

  • Советская (от ул. Начальная до ул. Халезова);
  • Халезова (от ул. Советская до ул. Правды);
  • Правды (от ул. Халезова до ул. Начальная);
  • Начальная (от ул. Правды до ул. Советская).

Артём Дергунов

Новости компаний Все