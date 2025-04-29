В Казани перекроют несколько улиц из-за легкоатлетической эстафеты

В Казани введут временные ограничения на парковку и проезд 30 апреля в связи с проведением 83-й легкоатлетической эстафеты, приуроченной к 80-летию Победы. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В центре Казани перекроют несколько улиц из-за легкоатлетической эстафеты

Фото: Госавтоинспекция Казани В центре Казани перекроют несколько улиц из-за легкоатлетической эстафеты

Фото: Госавтоинспекция Казани

Ограничения будут введены 30 апреля с 6:00 до 14:00 на следующих участках улиц:

Советская (от ул. Начальная до ул. Халезова);

Халезова (от ул. Советская до ул. Правды);

Правды (от ул. Халезова до ул. Начальная);

Начальная (от ул. Правды до ул. Советская).

Артём Дергунов