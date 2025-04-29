На Ставрополье водитель Volkswagen погиб при столкновении с двумя грузовиками
22-летний житель Георгиевского округа погиб за рулем Volkswagen при столкновении с КамАЗом и грузовой цистерной. ДТП произошло на федеральной трассе Кочубей–Минеральные Воды в районе села Александрия, сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
«Водитель автомобиля Volkswagen при выполнении левого поворота не убедился в безопасности маневра, что привело к столкновению с КамАЗом с полуприцепом. От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовой цистерной»,— следует из сообщения.
По информации правоохранительных органов, стаж вождения, погибшего составлял около четырех лет. Злостным нарушителем ПДД молодой человек не являлся.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии уточняются.