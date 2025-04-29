РБК: власти подготовили реформу предоставления убежища в России

МВД разработало законопроект, предполагающий четыре типа защиты для иностранцев или лиц без гражданства: статус беженца, временное и политическое убежище, а также временную защиту. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с текстом законопроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сейчас вопросы предоставления убежища регулируются законом «О беженцах». Он предполагает два варианта защиты — стать беженцем или получить временное убежище. В пояснительной записке к законопроекту указано, что за 2024 год за временным убежищем к России обратилось более 7 тыс. иностранцев, что на 17% меньше, чем в 2023 году. Из них статус беженца получили лишь 12 человек, временное убежище — 5302 человека. Основная доля приходится на граждан Украины.

Наиболее подробно в новом документе прописаны основания для получения временного убежища. Оно будет предоставляться при наличии «гуманных причин», требующих временного пребывания человека на территории России. К ним относится необходимость экстренной медицинской помощи, отсутствие возможности «соблюдать традиционные семейные ценности, а также наличие опасений, связанных с русофобией» на родине. Также на статус смогут рассчитывать лица, пострадавшие в период вооруженного конфликта. Убежище предоставляется на один год и может продлеваться не более двух раз подряд.

Политическое убежище будет предоставляться тем, кто ищет в России защиту от преследования из-за общественно-политической деятельности и политических убеждений заявителя. При этом убеждения не должны противоречить Конституции РФ. Порядок обращения и лишения будет определяться президентом. Такой вид защиты в России получали лишь трижды. Политическое убежище предоставляли первому президенту Азербайджана Аязу Муталибову (умер в 2022 году), гражданину КНДР Ким Мен Се и экс-президенту Сирии Башару Асаду.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что 25 апреля законопроект поддержали на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Екатерина Отрашкевич