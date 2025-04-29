STAVNI согласовали внешний вид проекта на Обводном

Девелоперская компания STAVNI получила согласование архитектурно-градостроительного облика нового жилого комплекса бизнес-класса, который будет реализован на Обводном, 118а. Проект включает 382 квартиры общей площадью около 17 тыс. кв. м, подземный паркинг, коммерческие пространства и социальную инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Девелоперская компания STAVNI Фото: Девелоперская компания STAVNI

Будущий жилой комплекс возведут в 270 метрах от станции метро «Балтийская», к его строительству планируется приступить в IV квартале 2025 года. Архитектурную концепцию здания переменной этажности (от 8 до 11 этажей) разработало бюро «VDC»: в отделке фасадов используется преимущественно фактура кирпичной кладки, акцентные входные группы оформлены высокими витражами с расстекловкой в духе Балтийского и Витебского вокзалов. Дополнительные визуальные акценты создают медные вставки угловых окон и портал центрального входа.

Помимо жилой части в комплексе предусмотрено около 1 тыс. кв. метров встроенных коммерческих помещений на первых этажах и кладовые. Для размещения машин будет создан подземный паркинг на 168 машино-мест. Проект также включает социальную инфраструктуру — на его территории появится поликлиника с дневным стационаром на 160 посетителей.