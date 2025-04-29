В КБР направят 9 млрд рублей на развитие социальной сферы

В течении трех лет власти Кабардино-Балкарии направят 9 млрд руб. на капремонт образовательных учреждений и обновление объектов культуры и спорта. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В республике предстоят строительство и комплексный капремонт 21 объекта здравоохранения»,— уточнил Казбек Коков.

В рамках нацпроектов и различных государственных программ запланированы капитальный ремонт 72 школ, 17 детских садов, шести объектов СПО, строительство 8 детских садов.

Николай Аксенов