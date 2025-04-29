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62% работников Татарстана: офисы будущего автоматизируют документооборот

Главным элементом офиса будущего для 62% опрошенных работников и соискателей в Татарстане стали автоматизированные системы документооборота и согласования. Такие данные приводит пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

62% работников Татарстана считают: офисы будущего получат автоматизацию документов

62% работников Татарстана считают: офисы будущего получат автоматизацию документов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

62% работников Татарстана считают: офисы будущего получат автоматизацию документов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

56% участников опроса отметили важность настройки освещения, температурного режима и музыкального сопровождения.

Технологические инновации в офисе будущего, по мнению опрошенных, выглядят следующим образом:

  • 35% предполагают наличие шумоизолированных капсул;
  • 29% ожидают появления виртуальных помощников для организации работы;
  • 25% видят перспективу голосового управления рабочими местами;
  • 22% считают, что совещания будут проходить с использованием VR/AR-технологий;
  • 21% прогнозирует применение интерактивных столов с дополненной реальностью.

Артём Дергунов

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