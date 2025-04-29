62% работников Татарстана: офисы будущего автоматизируют документооборот
Главным элементом офиса будущего для 62% опрошенных работников и соискателей в Татарстане стали автоматизированные системы документооборота и согласования. Такие данные приводит пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.
62% работников Татарстана считают: офисы будущего получат автоматизацию документов
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
56% участников опроса отметили важность настройки освещения, температурного режима и музыкального сопровождения.
Технологические инновации в офисе будущего, по мнению опрошенных, выглядят следующим образом:
- 35% предполагают наличие шумоизолированных капсул;
- 29% ожидают появления виртуальных помощников для организации работы;
- 25% видят перспективу голосового управления рабочими местами;
- 22% считают, что совещания будут проходить с использованием VR/AR-технологий;
- 21% прогнозирует применение интерактивных столов с дополненной реальностью.