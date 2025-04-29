62% работников Татарстана: офисы будущего автоматизируют документооборот

Главным элементом офиса будущего для 62% опрошенных работников и соискателей в Татарстане стали автоматизированные системы документооборота и согласования. Такие данные приводит пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 62% работников Татарстана считают: офисы будущего получат автоматизацию документов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ 62% работников Татарстана считают: офисы будущего получат автоматизацию документов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

56% участников опроса отметили важность настройки освещения, температурного режима и музыкального сопровождения.

Технологические инновации в офисе будущего, по мнению опрошенных, выглядят следующим образом:

35% предполагают наличие шумоизолированных капсул;

29% ожидают появления виртуальных помощников для организации работы;

25% видят перспективу голосового управления рабочими местами;

22% считают, что совещания будут проходить с использованием VR/AR-технологий;

21% прогнозирует применение интерактивных столов с дополненной реальностью.

Артём Дергунов