Оператор пермских дискаунтеров выбрался из убытков

Компания «Торгсервис 59», управляющая пермскими дискаунтерами продуктовой сети «Светофор», отчиталась о финансовых итогах деятельности за 2024 год. Как указано в сервисе «СПАРК-Интерфакс», в минувшем году ООО «Торгсервис 59» получило 4,85 млрд руб. выручки — это на 4,8% меньше, чем в 2023 году (5,09 млрд руб.). При этом показатель чистой прибыли предприятие улучшило: против 1,4 млн руб. убытка в 2023 году организация получила 439 тыс. руб. прибыли в 2024-м.

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Сеть «Светофор» — российская розничная сеть товаров повседневного спроса. Компания позиционирует свои супермаркеты «жесткими дискаунтерами», где низкие цены на продукты достигаются за счет неширокого ассортимента, минимального оформления торгового зала, паллетной выкладки изделий и малого числа персонала. Согласно сайту «Светофора», в Перми насчитывается 15 магазинов сети. Дискаунтеры «Светофор» работают также в таких территориях Прикамья, как Чайковский, Александровск, Полазна, Березовка, Чернушка, Октябрьский и другие.

В этом году региональные магазины «Светофор» вслед за дискаунтерами по всей стране подвергались проверкам. По результатам проверок Роспотребнадзора ряд торговых точек сети был закрыт из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Из магазинов изымалась небезопасная продукция.