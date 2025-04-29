В Кувандыке не контролировалось качество питьевой воды
Ресурсоснабжающую организацию Кувандыка в Оренбургской области уличили в том, что она долгое время не контролирует качество питьевой воды. В связи с этим прокуратура подала иск в суд. Об этом сообщает контрольный орган.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Надзорное ведомство провело проверку и установило, что местная ресурсоснабжающая организация отвечает за эксплуатацию более 80 водозаборных скважин и холодное водоснабжение горожан. Однако юридическое лицо не разработало и не утвердило программу производственного контроля качества питьевой воды.
В исковом заявлении прокуратура потребовала обязать РСО разработать и утвердить программу производственного контроля. Суд удовлетворил требование контрольного органа. Решение вступило в силу.