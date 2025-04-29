На челябинского бизнесмена завели уголовное дело из-за поддельного масла

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который производил и продавал фальсифицированное сливочного масла. В действиях бизнесмена выявлены признаки мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба Уральского управления Россельхознадзора.

Уголовное дело возбуждено по материалам надзорного ведомства. Согласно лабораторным исследованиям, в сливочном масле предпринимателя обнаружены жиры немолочного происхождения, что указывает на фальсификацию продукта. Бизнесмен реализовывал поддельное масло крупным торговым сетям.

В 2023-2024 годах производитель уже получал предостережения из-за выявленных нарушений. Кроме того, Россельхознадзор аннулировал четыре декларации о соответствии на сливочное масло предпринимателя. В июне 2024 года после прокурорской проверки производителя оштрафовали ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов). Однако челябинский предприниматель продолжил выпускать фальсифицированное сливочное масло.

В управлении Россельхознадзора отметили, что назовут имя бизнесмена и фирму продукции после завершения следствия. Нарушителю может грозить штраф, исправительные работы, ограничение или лишение свободы.