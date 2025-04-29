На М-7 рядом с Казанью временно ограничено движение для установки ворот
На трассе М-7 «Волга» рядом с Казанью временно ограничено движение по причине установки габаритных ворот. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
На М-7 рядом с Казанью временно ограничено движение для установки ворот
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ограничения введены на 821 км в направлении Уфы 29 апреля 2025 года с 00:00 до 01:00.
30 апреля 2025 года в то же время — с 00:00 до 01:00 — ограничения вводятся на этом же участке, но уже в направлении Москвы.
Данные меры принимаются для обеспечения безопасности дорожного движения во время выполнения строительных работ.
Время окончания ограничений может быть скорректировано в зависимости от погодных условий и сроков завершения монтажных работ.