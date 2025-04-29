На трассе М-7 «Волга» рядом с Казанью временно ограничено движение по причине установки габаритных ворот. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На М-7 рядом с Казанью временно ограничено движение для установки ворот

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ На М-7 рядом с Казанью временно ограничено движение для установки ворот

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничения введены на 821 км в направлении Уфы 29 апреля 2025 года с 00:00 до 01:00.

30 апреля 2025 года в то же время — с 00:00 до 01:00 — ограничения вводятся на этом же участке, но уже в направлении Москвы.

Данные меры принимаются для обеспечения безопасности дорожного движения во время выполнения строительных работ.

Время окончания ограничений может быть скорректировано в зависимости от погодных условий и сроков завершения монтажных работ.

Артём Дергунов