Таиланд депортирует в Россию обвиняемого в вымогательстве жителя Приморья

Власти Таиланда депортируют на родину гражданина России Александра Вербу. В Приморском крае он обвиняется в вымогательстве, совершенном организованной группой (п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, в марте 2013 года в Арсеньеве (Приморье) Александр Верба вместе с братом Владиславом и другими соучастниками вымогали у местного предпринимателя выплаты в 6 млн руб. Бизнесмен был вынужден отдать рэкетирам 2 млн руб., автомобиль Toyota Land Cruiser 200, грузовик «КамАЗ 4310» и два трактора.

Позднее Владислав Верба был задержан, а Александру удалось скрыться. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В апреле текущего года, как сообщает надзорное ведомство, Александр Верба был задержан в Таиланде из-за нарушения местного миграционного законодательства и помещен в изолятор Бангкока.

В марте 2025 года Владислав Верба был приговорен Арсеньевским городским судом к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 900 тыс. руб.

Алексей Чернышев, Владивосток