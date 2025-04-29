Благоустройство пешеходной зоны в Ярославле обойдется в миллиард рублей

В Ярославле стоимость работ по благоустройству пешеходной зоны в центре города составит более 1 млрд руб. Эти работы включены в план-график закупок «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ», сообщает Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Работы предполагают капитальный ремонт и новое проектирование территорий. Начальная цена планируемого контракта — 1 млрд 44 млн руб. Финансирование разделено на два года: в этом году выделят 550 млн руб., а в 2026 году — 494,1 млн руб.

Мэр Ярославля ранее сообщал, что работы начнутся с улицы Максимова. Проект первой очереди, включающий улицу Кирова и Депутатский переулок, уже получил положительное заключение госэкспертизы.

Антон Голицын