«Трактор» обыграл московское «Динамо» в первом матче полуфинала со счетом 4:3

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обыграл московское «Динамо» на первом матче полуфинала Кубка Гагарина. Счет по итогам игры составил 4:3 в пользу южноуральцев.

Матч прошел 28 апреля в Челябинске. В составе «Трактора» отличились Семен Дер-Аргучинцев, Александр Кадейкин, Чарльз Робинсон и Василий Глотов. Из «Динамо» шайбы забили Джордан Уил, оформивший дубль, и Даниил Пыленков.

Теперь счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина составляет 1:0 в пользу «Трактора». Следующий матч между командами пройдет в Челябинске 30 апреля.