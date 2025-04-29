Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 07:53

В Перми установился снежный покров толщиной 33 сантиметра

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермские синоптики подвели итоги вчерашнего снегопада. За сутки в Перми выпало 32 мм осадков, или 88% месячной нормы, что больше, чем во время последнего похожего снегопада 27–28 апреля 2010 года, сообщает телеграм-канал «Опасные погодные явления Пермского края». Высота снежного покрова составила 33 см. Днем ранее синоптики предсказывали толщину снежного покрова в Перми 20 см.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг

Таким образом, снегопад стал самым сильным в краевом центре в XXI веке. Метеорологи не исключают, что снегопад стал самым сильным в истории наблюдений, но для этого требуется дополнительное изучение данных.

Наиболее пострадавшим от снегопада городом стала Лысьва — там выпало 40 мм осадков, а высота снежного покрова составила 37 см.

Новости компаний Все