В Перми установился снежный покров толщиной 33 сантиметра

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Пермские синоптики подвели итоги вчерашнего снегопада. За сутки в Перми выпало 32 мм осадков, или 88% месячной нормы, что больше, чем во время последнего похожего снегопада 27–28 апреля 2010 года, сообщает телеграм-канал «Опасные погодные явления Пермского края». Высота снежного покрова составила 33 см. Днем ранее синоптики предсказывали толщину снежного покрова в Перми 20 см.

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Таким образом, снегопад стал самым сильным в краевом центре в XXI веке. Метеорологи не исключают, что снегопад стал самым сильным в истории наблюдений, но для этого требуется дополнительное изучение данных.

Наиболее пострадавшим от снегопада городом стала Лысьва — там выпало 40 мм осадков, а высота снежного покрова составила 37 см.