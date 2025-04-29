В Кургане отопление начнут отключать 30 апреля

Отопительный сезон в Кургане заканчивается 30 апреля. Температура в квартирах и социальных объектах будет снижаться постепенно, сообщает пресс-служба Курганской генерирующей компании (КГК).

После отключения тепла ТЭЦ и сети будут переведены на летний режим работы. С 12 мая КГК приступает к ремонтам оборудования и сетей. Как отмечают в пресс-службе компании, этот отопительный сезон, начавшийся 1 октября 2024 года, прошел в штатном режиме, зимой в Кургане не было серьезных аварий.

Виталина Ярховска