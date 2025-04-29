Силы ПВО сбили над российскими регионами 91 БПЛА

В период с 20:00 мск 28 апреля до 6:00 мск 29 апреля средства ПВО уничтожили 91 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны. По его данным, 40 БПЛА сбили над территорией Курской области, 12 — над Орловской, 11 — над Рязанской, 8 — над Нижегородской областью. Еще семь дронов уничтожено над акваторией Черного моря, шесть БПЛА — над Крымом, три — над Белгородской областью, два — над территорией Московского региона, по одному — над Калужской и Брянской областями.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в Telegram, что разрушений в результате атаки нет. Губернатор Калужской области Владислав Шапша также заявил, что обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали. В Белгородской области ночью объявляли ракетную опасность.