Либеральная партия Канады лидирует на выборах в парламент

Правящая либеральная партия Канады во главе с премьер-министром Марком Карни лидирует на досрочных выборах в парламент страны, это показывают предварительные данные сайта Elections Canada. Пока окончательные итоги голосования не подведены.

На момент публикации материала, после подсчета 72% бюллетеней Либеральная партия лидирует с 47,2%, консерваторы на втором месте с 43,4%.

Досрочные парламентские выборы прошли в Канаде 28 апреля на фоне торговой войны с США. Чтобы сформировать правительство большинства партии необходимо получить 172 места.

«Во многих отношениях мой опыт частично совпадает с опытом президента (США Дональда Трампа — «Ъ») — мы оба заботимся о наших странах. Но он знает, и я знаю по многолетнему опыту, что мы можем найти взаимовыгодные решения, которые будут выгодны обоим»,— сказал премьер-министр страны Марк Карни, отметив, что работал с господином Трампом на международных встречах.

Как сообщает Reuters, господина Карни поздравил экс-президент США Джозеф Байден. «Я уверен, что Марк будет сильным лидером, отстаивающим фундаментальные ценности и интересы, которые разделяют канадцы и американцы»,– написал экс-президент.