Суд отклонил кассацию экс-главы минтранса Хакасии, получившего 8 лет за взятку

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) оставил без изменения приговор бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Дмитрию Василиади, получившему восемь лет заключения и штраф в размере 10 млн руб. по делу о взяточничестве. Таким образом, осталась без удовлетворения жалоба защитников бывшего чиновника, сообщает Telegram-канал суда.

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Согласно версии следствия, в период с 13 августа по 2 сентября 2023 года министр получил взятки на сумму 1 млн руб. от директора подрядной организации, обещая взамен создать ей комфортные условия при исполнении, оплате госконтрактов по ремонту автодорог, помощь в заключении договоров с подведомственным ему госучреждением «Хакасавтодор». В сентябре 2023 года после передачи второго транша в 700 тыс. руб., которая происходила на остановке общественного транспорта «Красный Абакан», высокопоставленного чиновника задержали с поличным оперативники УФСБ.

13 мая 2024 года горсуд Абакана приговорил Дмитрия Василиади к восьми годам колонии строгого режима и штраф в размере 10 млн руб. 30 августа 2024 года Верховный суд Хакасии подтвердил законность этого решения. Защита экс-чиновника заявила об отсутствии доказательств виновности бывшего министра, а также нарушениях норм уголовного и уголовно-процессуального закона со стороны правоохранителей.

Илья Николаев