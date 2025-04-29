Аэропорт Перми открыт после 16 часов простоя

Аэропорт «Пермь» возобновил работу сегодня в 5 утра 45 минут, сообщила пресс-служба предприятия. Сейчас, по данным онлайн-табло аэропорта, задержанных на вылет 16 рейсов, девять – отмененных. Готовится к вылету рейс № 5739 по маршруту Пермь — Анталья, в ближайший час должны вылететь рейсы до Санкт-Петербурга и Сочи. Аэропорт был закрыт в 12 часов 28 апреля из-за сильнейшего снегопада, обрушившегося на Пермь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ОБНОВЛЕНО: Из аэропорта «Пермь» вылетел первый рейс – до Санкт-Петербурга авиакомпании Smartavia, свидетельствуют данные онлайн-табло.