Президент Палестины рассчитывает обсудить с Путиным конфликт в Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас рассчитывает обсудить ситуацию в секторе Газа на переговорах с президентом России Владимиром Путиным 10 мая. Господин Аббас прибудет в Россию 8 мая и примет участие в параде Победы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на посла страны в Москве Абдель Хафиза Нофаля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Палестины Махмуд Аббас

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Президент Палестины Махмуд Аббас

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди возможных тем обсуждения дипломат также упомянул предстоящую в июне конференцию Совета Безопасности ООН, на которой обсудят решение о признании Палестины и Израиля как двух государств. Газета уточняет, что в повестку переговоров также включены вопросы гуманитарной помощи жителям Газы и проблемы с доставкой грузов, вызванные ограничениями со стороны Израиля.

Помимо участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, президент России Владимир Путин планирует провести несколько встреч с главами иностранных государств, среди которых в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.