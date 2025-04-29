Трамп: управление кадров президента превзошло 80% всех наймов прошлых администраций

Президент США Дональд Трамп назвал первые 100 дней своего президентства «историческими». В социальной сети Truth Social, он объявил, что Управление кадров президента превзошло 80% всех политических наймов прошлых администраций президента в крупнейших департаментах.

Среди ведомств Дональд Трамп отметил Министерство юстиции, Госдепартамент, Оборону, Казначейство, Министерство по делам ветеранов, а также Министерство торговли США. «Мы побили все рекорды, установленные предыдущими администрациями, и продолжим усердно работать, чтобы нанять самых компетентных, трудолюбивых патриотов, которые помогут нам вступить в Золотой век нашей страны»,– написал господин Трамп.

Дональд Трамп начал кампанию по массовому сокращению числа госслужащих в январе этого года, учредив Департамент эффективного госуправления (DOGE), который возглавил миллиардер Илон Маск.