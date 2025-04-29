Ярославский музей-заповедник будет работать до позднего вечера

Ярославский музей-заповедник с 1 мая будет работать до 22 часов. Об этом сообщили в музее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский музей-заповедник Фото: Ярославский музей-заповедник

До этого времени будут открыты территория музея, которая раньше закрывалась в 20:00, и часть экспозиций.

«С 1 мая до 22 часов работают: территория музея, Спасо-Преображенский собор с выставкой о Святителе Тихоне, смотровая площадка на звоннице, экспозиция "История Ярославского края" и игровое пространство "Бирюльки Холл"»,— сообщили в музее.

Как сообщили «Ъ-Ярославль» в региональном министерстве культуры, на режим работы до 22 часов перейдут и другие музеи-заповедники региона, подведомственные правительству области. Продленный режим будут иметь отдельные объекты показа.

Алла Чижова