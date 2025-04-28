Саратовский инспектор Росгвардии получил срок в колонии за взятку от ЧОП

В Саратовской области суд признал виновным 45-летнего инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы по Татищевскому району и ЗАТО Светлый Росгвардии по уголовному делу о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурант получил три года исправительной колонии общего режима, его оштрафовали на 150 тыс. руб. Также инспектора лишили специального звания, ему запрещено в течение двух лет занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов, которые связаны с осуществлением функции представителя власти.

Как выяснилось, в январе текущего года фигурант получил 25 тыс. руб. взятки от замдиректора одного из частных охранных предприятий. Взамен он обещал, что директора организации не привлекут к административной ответственности по факту выявленных нарушений, а также попустительство в случае аналогичных случаев в будущем.

Павел Фролов