Масло масляное

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про яркий тренд в маникюре — все оттенки сливочного масла, как их носить и с чем сочетать.

Насыщенный цвет сливочного масла переживает свой звездный час. Этот оттенок впервые привлек внимание во время прошлогодних подиумов и звездных выходов на красную ковровую дорожку (вспомним Тимоти Шаламе), а этой весной оказался подходящим и в качестве цвета для маникюра: он смотрится свежо, и подходит к любому образу. Можно остановиться на монохромных вариантах дизайна или попробовать французский маникюр с желтыми кончиками, добавить маргаритки, или точки других цветов — это будет выглядеть не только актуально, но и очень жизнерадостно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: @overglowedit Фото: @phoebesummernails Фото: @manucurist Фото: @matejanova Фото: @samrosenails Фото: @gel.bymegan Фото: @tgbacademy Фото: Фото профиля cosmobeautybycass Фото профиля nails_by_je@nna.k nails_by_jenna.k и cosmobeautybycass Фото: @artbetweenthelines Фото: @staceymachin Фото: @look8thenails Фото: @kolors.by.eszter Фото: @beauty_byhollie_ Фото: @gelcare.official Следующая фотография 1 / 14 Фото: @overglowedit Фото: @phoebesummernails Фото: @manucurist Фото: @matejanova Фото: @samrosenails Фото: @gel.bymegan Фото: @tgbacademy Фото: Фото профиля cosmobeautybycass Фото профиля nails_by_je@nna.k nails_by_jenna.k и cosmobeautybycass Фото: @artbetweenthelines Фото: @staceymachin Фото: @look8thenails Фото: @kolors.by.eszter Фото: @beauty_byhollie_ Фото: @gelcare.official

Ирина Кириенко