Масло масляное
15 идей желтого маникюра
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про яркий тренд в маникюре — все оттенки сливочного масла, как их носить и с чем сочетать.
Насыщенный цвет сливочного масла переживает свой звездный час. Этот оттенок впервые привлек внимание во время прошлогодних подиумов и звездных выходов на красную ковровую дорожку (вспомним Тимоти Шаламе), а этой весной оказался подходящим и в качестве цвета для маникюра: он смотрится свежо, и подходит к любому образу. Можно остановиться на монохромных вариантах дизайна или попробовать французский маникюр с желтыми кончиками, добавить маргаритки, или точки других цветов — это будет выглядеть не только актуально, но и очень жизнерадостно.
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