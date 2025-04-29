Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Масло масляное

15 идей желтого маникюра

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает про яркий тренд в маникюре — все оттенки сливочного масла, как их носить и с чем сочетать.

Насыщенный цвет сливочного масла переживает свой звездный час. Этот оттенок впервые привлек внимание во время прошлогодних подиумов и звездных выходов на красную ковровую дорожку (вспомним Тимоти Шаламе), а этой весной оказался подходящим и в качестве цвета для маникюра: он смотрится свежо, и подходит к любому образу. Можно остановиться на монохромных вариантах дизайна или попробовать французский маникюр с желтыми кончиками, добавить маргаритки, или точки других цветов — это будет выглядеть не только актуально, но и очень жизнерадостно.

Предыдущая фотография

Фото: @overglowedit

Фото: @phoebesummernails

Фото: @manucurist

Фото: @matejanova

Фото: @samrosenails

Фото: @gel.bymegan

Фото: @tgbacademy

Фото: Фото профиля cosmobeautybycass Фото профиля nails_by_je@nna.k nails_by_jenna.k и cosmobeautybycass

Фото: @artbetweenthelines

Фото: @staceymachin

Фото: @look8thenails

Фото: @kolors.by.eszter

Фото: @beauty_byhollie_

Фото: @gelcare.official

Следующая фотография
1 / 14

Фото: @overglowedit

Фото: @phoebesummernails

Фото: @manucurist

Фото: @matejanova

Фото: @samrosenails

Фото: @gel.bymegan

Фото: @tgbacademy

Фото: Фото профиля cosmobeautybycass Фото профиля nails_by_je@nna.k nails_by_jenna.k и cosmobeautybycass

Фото: @artbetweenthelines

Фото: @staceymachin

Фото: @look8thenails

Фото: @kolors.by.eszter

Фото: @beauty_byhollie_

Фото: @gelcare.official

Ирина Кириенко

Новости компаний Все