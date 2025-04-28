Денис Квитковский возглавил Ейск

Денис Квитковский 28 апреля 2025 года официально вступил в должность главы Ейска, получив единогласную поддержку депутатов городского совета. Парламентарии избрали руководителя городам путем тайного голосования, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ейского района Фото: Администрация Ейского района

Денис Квитковский родился в 1977 году в Ейске. Он окончил Азово-Черноморский инженерный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства». Трудовую деятельность начинал в РЭУ «Ейский групповой водопровод». До назначения был депутатом Ейского районного совета и возглавлял городскую коммунальную службу.

И.о главы Ейска Денис Квитковский был назначен в марте 2025 года. До этого городом руководил Дмитрий Кияшко, ушедший в отставку по собственному желанию. Господин Кияшко занимал пост мэра с июля 2022 года, когда был избран депутатами после ухода с должности Романа Бублика, перешедшего на пост и.о.

Анна Гречко