Mundo: мэр Мадрида попросил направить в столицу армию в связи с блэкаутом

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда попросил направить в столицу Испании подразделения армии, чтобы военнослужащие помогли справиться с последствиями масштабного отключения электричества. Об этом сообщает газета El Mundo со ссылкой на местные источники.

Источники издания утверждают, что мэр поддержал инициативу главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, которая ранее обратилась с аналогичной просьбой о развертывании армии для стабилизации ситуации. Как пишет газета, городской совет Мадрида обеспокоен возможными проблемами безопасности в случае отключения электроэнергии.

Масштабный сбой в работе электросетей в Испании и Португалии, по данным REN, произошел сегодня, 28 апреля, в 11:33 утра (12:33 мск). Энергосистемы потеряли более 13 ГВт мощности. По ряду оценок, это самый масштабный сбой в новейшей истории Европы. Из-за него отменено несколько рейсов, также приостановлена работа некоторых магазинов. Президент Андалусской автономии даже призвал власти Испании ввести в стране чрезвычайное положение.