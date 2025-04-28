Свердловские бригады скорой помощи обслужили более 1 млн вызовов в 2024 году

В Свердловской области круглосуточно работают 4388 сотрудников службы скорой медицинской помощи (СМП). В 2024 году свердловские бригады СМП обслужили более миллиона вызовов, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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По данным ведомства, из общего числа вызовов 18,5% были экстренными и 81,5% — неотложными. Более 4,8 тыс. раз сотрудники скорой помощи выезжали к пострадавшим в ДТП, доставив 89,5% пациентов в травматологические стационары.

За 2024 год увеличился процент прибытия бригад службы скорой помощи к пациентам менее чем за 20 минут по сравнению с 2023 годом. Доля выездов бригад на ДТП со временем прибытия до 20 минут составила 95,47%.

Кроме того, в минздраве отметили высокую долю безрезультатных вызовов, когда скорую помощь вызывают без веских причин или вовсе не открывают дверь медикам. Число таких эпизодов в 2024 году превысило 90 тыс.

Полина Щуцкая