«На этом печальном примере мы можем убедиться, что вопрос — не только в штрафах»

Трудовая инспекция усмотрела нарушения норм охраны труда со стороны работодателя в истории с гибелью трех работников сельхозпредприятия вблизи села Казинка Шпаковского округа Ставрополья. По предварительным данным, они отравились газами в одном из колодцев трубопровода для переработки отходов. Материалы проверки инспекции будут отправлены правоохранителям, которые сейчас расследуют уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ч. 3 ст. 143 УК РФ). Ситуацию комментирует эксперт в сфере защиты трудовых прав и охраны труда, руководитель юридической компании «Вербицкая и партнеры» Ольга Вербицкая.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива эксперта Фото: из архива эксперта

«Выполнение работ в канализационных, газовых колодцах и коллекторах, в ходе которых погибли трое ставропольчан, относится к работам повышенной опасности. К категории опасных также относятся работы с применением грузоподъемных кранов в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся жидкостей, горючих или сжиженных газов и т. д. Существует целый перечень. И на предприятиях этим вопросом должны отдельно заниматься специалисты по охране труда. Конкретный перечень работ повышенной опасности должен утверждаться приказом по организации.

Основное требование к обеспечению безопасных условий труда при организации работ повышенной опасности — определение опасных и вредных производственных факторов, с которыми столкнутся специалисты во время предстоящей работы, и управление этими рисками.

До допуска к работам с повышенной опасностью работодатель должен обеспечить сотрудникам прохождение обучения безопасным методам, провести с ними инструктажи и выдать соответствующий наряд. Кроме того, людей необходимо обеспечить спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Для каждого вида работ с повышенной опасностью существует отдельный набор спецодежды и СИЗ. Все это нормировано, есть требования, учитывающие специфику того или иного вида деятельности.

Работодатель обязан обеспечить контроль выполнения всех этих мероприятий, вплоть до отстранения от работы тех сотрудников, которые не пользуются средствами защиты или не прошли обучение.

К сожалению, в последнее время приходится сталкиваться с тем, что многие работодатели игнорируют вопросы охраны труда. Максимум, что они делают — это проводят инструктажи, не будучи сами компетентными в этой сфере.

Встречаются случаи, когда и сами работники пренебрегают вопросами своей безопасности. Каждый раз, сталкиваясь с подобными фактами, мы с коллегами задаем вопрос: “Почему люди относятся к этому легкомысленно?”. И конечно, в каждом случае — своя история и свои причины. Но объединяет их незнание работниками своих прав и обязанностей работодателя.

Не выше уровень понимания серьезности проблемы и в среде предпринимателей. Особенно это касается малого и среднего бизнеса. Очень часто они не только не знают своих обязанностей, но и не осознают последствий таких нарушений. Когда мы рассказываем предпринимателям про оформление трудовых отношений и вытекающие из этого требования охраны труда, они чаще всего задают только один вопрос: “А штраф за это какой?” Но дело же, как мы можем убедиться на этом печальном примере, не только в штрафах. Если работник получит тяжкий вред здоровью или произойдет несчастный случай, который закончится смертью, возможно же и привлечение работодателя к уголовной ответственности.

На мой взгляд, на такое отношение к соблюдению норм трудового законодательства во многом повлиял мораторий на проведение проверок, который был введен 10 марта 2022 года. Сегодня оснований для проведения внеплановых проверок не так много. Как следствие, защита трудовых прав стала возможна только в судебном порядке. С одной стороны, это нагружает суды, а с другой — не у всех работников есть время и деньги, чтобы судиться с работодателем. Хотя мы видим, что число нарушений в сфере трудовых отношений растет.

Вместе с тем могу сказать, что на рынке труда сейчас существует дефицит специалистов по охране труда. Мне известно достаточно много работодателей, заинтересованных в приведении своих дел в полное соответствие с требованиями закона. Но они не могут найти компетентных сотрудников. Считаю, что эту проблему бизнесу и государству нужно решать вместе».