«Нептун» стоит один на берегу

Вынесено судебное решение по земельному участку лодочной станции «Нептун-Пр» на берегу Оки в Приокском районе Нижнего Новгорода. Городская администрация, считая, что договор аренды был ими расторгнут еще четыре года назад, просила обязать общественную организацию владельцев маломерных судов освободить участок. В иске были требования снести гаражи, оборудование для хранения и спуска лодок и вернуть землю. Однако суд решил обойтись без сноса, решив передать территорию «Нептуна-Пр» городским властям со всеми постройками. Лодочники назвали это решение суда странным, а в немотивированном отказе от договора аренды видят признаки коррупции. Для чего именно понадобился небольшой участок на берегу под парком «Швейцария», власти не говорят.

Суд оставил лодочникам станцию «Нептун» на берегу Оки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Областной арбитражный суд частично удовлетворил иск администрации Нижнего Новгорода к общественной организации владельцев речных маломерных судов «Нептун-Пр», которая объединяет около 100 владельцев моторных катеров и лодок. Эта станция с 90-х годов занимает земельный участок площадью 0,9 га за причальной стенкой на берегу Оки под парком «Швейцария». Нижегородцы, в основном пенсионеры, хранят на лодочной станции лодки, в сезон спуская их на воду по бетонному слипу.

Мэрия отправила «Нептуну-Пр» уведомление об одностороннем отказе от договора аренды земельного участка еще в июле 2021 года. Однако поскольку на общую встречу с лодочниками чиновники не пришли, общественная организация продолжала вносить арендную плату, считая договор действующим. В результате администрация Нижнего Новгорода подала иск, в котором попросила суд обязать лодочников вернуть земельный участок арендодателю, освободив его от всех построек — домиков, ригелей, лебедки для спуска лодок.

Суд по мотивировочной части решения, арбитражный суд не нашел каких-либо оснований для сноса построек членов лодочной организации.

Судья Татьяна Назарова обязала «Нептун-Пр» возвратить администрации Нижнего Новгорода земельный участок в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Однако в части требовании освободить его было отказано. Суд также решил, что, если лодочная станция не вернет землю городу, ей по истечении срока будет ежедневно начисляться по 2 тыс. руб. неустойки. Во встречном иске лодочников, настаивавших на действительности договора аренды, было отказано.

По словам члена правления ООВРМС «Нептун-Пр» Олега Андрианова, решение суда странное и пока не очень им понятное. Лодочники ждут публикации его полного текста, чтобы понять мотивировку суда и определиться с его возможным обжалованием. Однако в общественной организации по-прежнему считают, что ничем не мотивированный отказ мэрии от договора аренды необоснован и связан с некими коррупционными проявлениями.

«Кому-то очень понадобилась территория общественной организации, исполняющей социальную функцию. По сути, в Нижнем Новгороде это последняя лодочная станция осталась. Яхт-клубы для богатых у нас разрешают по берегам строить, а у простых людей, пенсионеров хотят отобрать их право на отдых», — полагает Олег Андрианов.

Он добавил, что, поскольку разрешение на организацию стоянки для маломерных судов мэрия выдавала еще в 1992 году, все правоустанавливающие документы по созданию «Нептуна» были предоставлены в суд, ответчик подтвердил законность строительства лодочной станции. Очевидно поэтому, самовольной постройкой, как просила мэрия, ее не признали.

В городской администрации пока не комментируют судебное решение по передаче земельного участка со строениями лодочников. В мэрии лишь отметили, что им было поручено передать эту территорию в госсобственность Нижегородской области.

Зачем она понадобилась региону, областные чиновники пока не говорят. В минимущества повторили, что вопрос дальнейшего использования участка будет решаться после завершения всех судебных споров и оформления земли в областную собственность.

Напомним, в 2024 году областные власти организовали снос лодочной станции «Турист» на берегу Волги в Нижнем Новгороде. Она существовала с поздних советских времен, но ее правление не смогло вовремя оформить документы на землю. В итоге строения «Туриста» снесли бульдозерами как самовольные постройки — территория на Гребном канале понадобилась под проект строительства жилого комплекса. Что касается лодочной станции «Нептун-Пр», ее участок, расположенный рядом с территорией охраняемого памятника природы «урочище Слуда», попал в зону разрешенной застройки, где стало возможным капитальное строительство зданий высотой до 5–7,5 м.

Роман Кряжев