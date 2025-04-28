«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Продолжаем российскую корпоративную тему: у многих компаний в связи с высокой ключевой ставкой есть проблемы, одни перестали платить дивиденды, другие не могут платить по своим обязательствам, дефолтами. На состоявшемся 25 апреля заседании ЦБ решил не давать намеки на повышение ставки. Но инвесторы столкнулись с тем, что компании перестали делать выплаты по облигациям. Что делать инвесторам в такой ситуации? Соглашаться на реструктуризацию или судиться с компанией? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Последняя громкая история — «Гарант-Инвест». 31 год компания благополучно работала на российском рынке в сфере недвижимости, а инвесторы получали выплаты по облигациям и различные другие бонусы от компании. Но сейчас из-за высокой ставки «Гарант-Инвест» столкнулась с тем, что не может исполнить свои обязательства по облигациям, выплатить купон. Компания предлагает реструктуризацию. Многие инвесторы думают, как поступить: соглашаться на реструктуризацию или не соглашаться, судиться с компанией? Как показывает российская корпоративная история, особенно учитывая то, что ключевая ставка в 2026 году будет снижаться, об этом говорит Центральный банк, ситуация с реструктуризацией для инвесторов — самый благоприятный вариант.

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