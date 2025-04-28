Путин обсудил с Бегловым подготовку к юбилею Победы

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым обсудил с ним подготовку города к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор доложил о текущем ходе мероприятий и социальной поддержке ветеранов.

По словам господина Беглова, уже награждены юбилейной медалью «80 лет Победы» 47 160 ветеранов, а к 30 апреля выплаты получат 205 тыс. человек — ветераны, труженики тыла, бывшие узники концлагерей и дети войны. Муниципальные советы приняли решение присвоить статус почетного жителя 1077 фронтовикам.

«У нас запланирована большая программа мероприятий. Прежде всего мы приводим в порядок все соответствующие памятники»,— добавил губернатор (цитата по сайту Кремля). По его словам, в рамках подготовки проходят тематические выставки, школьные уроки, кинопоказы военных фильмов и фестивали.