В Черноземье 29 апреля будет облачно, от -1°С до +18°С

Во вторник, 29 апреля, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность, местами дожди. Температура будет варьироваться от -1°С до +18°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачность без осадков, температура составит до +3°C. Днем будет облачно с прояснениями, до +18°C.

В Воронеже ночью будут переменная облачность, до +1°C. Днем синоптики обещают облачность без осадков, до +16°C.

В Курске ночью будет облачно, а температура составит до +3°C. Днем ожидается облачность и небольшой дождь, до +16°C.

В Липецке ночью будет переменная облачность, до 0°C. Днем синоптики обещают облачную погоду, температура поднимется до +15°C.

В Орле ночью ожидается облачность без осадков, до +2°C. Днем тоже будет облачно, и может пойти небольшой дождь до +16°C.

В Тамбове ночью прогнозируется облачность с прояснениями, до -1°C. Днем синоптики обещают облачность без осадков. Воздух прогреется до +14°C.

Егор Якимов