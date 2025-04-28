На Дону количество собранного зерна сократилось на 30% в 2024 году

По итогам сборки сельскохозяйственных культур в 2024 году было намолочено более 11 млн т зерна, тогда как в 2023 году этот показатель на 30% был выше и составил более 16 млн т. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В прошлом году на Дону собрали более 10 млн т пшеницы, что составляет почти 89% от общего объема зерновых, с урожайностью 36 центнера с гектара. По другим культурам собрали 1,6 млн т семян подсолнечника с урожайностью 17 центнера с гектара. Сахарной свеклы накопали более 560 тыс. т при урожайности 270 центнера с гектара. Картофеля — почти 330 тыс. т при урожайности более 190 центнера с гектара.

Отмечается, что основными причинами плохого урожая стали майские заморозки и летняя засуха, из-за чего урожайность зерна составила почти 33 центнера с одного гектара, что на 27% меньше, чем в 2023 году, когда урожайность достигла 45 центнеров с гектара.

Однако регион продолжает сохранять лидерство по сбору пшеницы в России и занимает первое место. Также регион находиться на втором месте по сбору зерновых и зернобобовых культур и на третьем — по выращиванию подсолнечника.

Кроме того, хозяйства региона собрали более 500 тыс. т овощей открытого и закрытого грунта, что также позволило Ростовской области войти в пятерку лидеров по сбору овощей в России.

Снежана Стодольская