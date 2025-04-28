Комсомольцы-добровольцы

Компания удмуртского девелопера UDS group стала единственным участником аукциона на право комплексного развития микрорайона Комсомольский в Перми. Торги признали несостоявшимися. Это решение дало право СЗ «ФСК “Уралдомстрой”» заключить с региональным минимуществом договор о реновации площадки по начальной цене в 17,6 млн руб. В UDS group к моменту публикации свои планы относительно территории не прокомментировали. Эксперты считают, что площадка не вызвала интереса у других девелоперов главным образом из-за больших социальных обязательств инвестора по расселению аварийного жилья. По оценке участников рынка, только на расселение может потребоваться около 4 млрд руб. Локацию территории одни собеседники называют привлекательной, а другие, напротив, не самой востребованной.



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Краевое минимущество опубликовало протокол приема заявок на торги по комплексному развитию Комсомольского микрорайона. Как указано в документе на электронной площадке torgi.gov.ru, на участие в аукционе подана всего одна заявка — от компании удмуртского девелопера UDS group ООО СЗ «Финансово-строительная компания “Уралдомстрой”». Общество внесло задаток в размере 17,6 млн руб. Заявка девелопера соответствует требованиям, указанным в документации к аукциону.

По данным протокола, заявки, не допущенные к торгам, отсутствуют, отозванных заявок нет. Комиссия допустила к участию в аукционе и признала единственным участником торгов ООО СЗ «ФСК “Уралдомстрой”». В связи с наличием только одного участника электронный аукцион на право КРТ Комсомольского признан несостоявшимся. Опубликованное в протоколе решение удостоверяет право структуры UDS на заключение договора по реновации площадки по начальной цене в 17,6 млн руб.

Торги минимущества на право КРТ в микрорайоне Комсомольском были объявлены в конце марта. Дата проведения аукциона была назначена на 29 апреля, заявки на участие принимали до 23 апреля. Реновации в микрорайоне Комсомольском Дзержинского района города подлежит участок площадью около 21 га, граничащий с улицами Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. Здесь расположены 56 многоквартирных жилых домов общей площадью около 41,9 тыс. кв. м, а также нежилые строения. В течение 15 лет победителю торгов предстоит расселить 28 аварийных домов и возвести новые дома общей площадью 218 тыс. кв. м.

Согласно приказу о принятии решения о КРТ в Комсомольском, в микрорайоне инвестор сможет возвести дома высотой не более 17 этажей. Помимо жилья, девелопер создаст там помещения для детской школы искусств, сформирует и передаст в муниципальную собственность участок для строительства здания детского сада на 300 мест. Также планируется капитально отремонтировать улицы, возвести и переустроить инженерные сети.

К моменту выхода публикации в UDS group свои планы о заключении договора КРТ и общей концепции проекта прокомментировать не успели.

Удмуртский девелопер UDS group, контролируемый бывшим депутатом госсовета Удмуртии Алексеем Чулкиным, зашел в Прикамье несколько лет назад. Первыми проектами холдинга в Перми являются многофункциональный комплекс с отелем, апартаментами и офисами на ул. Окулова, 14, и ЖК «Ньютон» (ул. Энгельса, 18, и ул. Боровая, 21). Компания также строит в районе улиц Боровой, Гатчинской, Ф. Энгельса ЖК «Квартал 745». На ул. Карпинского, 11, застройщик возводит ЖК «ДНК». Другое подразделение группы — UDS Golden group — с 2021 года занимается добычей золота в Пермском крае.

Коммерческий директор ПЗСП Кирилл Николаев сообщил, что в компании заинтересованы в развитии микрорайона Комсомольского и несколько лет назад даже обращались в минстрой с просьбой рассмотреть включение этой территории в планы по КРТ. Достоинствами территории в Комсомольском являются привлекательная локация, транспортная доступность и большой объем строительства. Однако после объявления аукциона по этой площадке в ПЗСП оценили изменившиеся финансовые условия (ставки по банковским процентам) и требуемые инвестиции для расселения ветхого и аварийного жилья. Застройщик решил, что затраты на это «перевешивают» возможную прибыль от проекта («финансовая модель не сошлась»). «Знаем, что многие пермские застройщики считали финансовые модели, планировали принять участие в аукционе — но, судя по их отсутствию в числе участников, полагаем, что и у них результаты получились похожими на наши»,— делится Кирилл Николаев. Риск такого масштабного проекта в ПЗСП видят в большом объеме расселения аварийного жилья в короткий срок. При общем сроке проекта в 15 лет расселить аварийное жилье нужно в течение максимум трех лет, а остальные, не аварийные дома — в течение семи лет. В такие сжатые сроки расселения аварийного жилья проект не способен «финансировать себя сам», полагает коммерческий директор ПЗСП.

Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный отметил, что возглавляемая им компания не планировала участвовать в торгах по КРТ Комсомольского микрорайона из-за высокого размера вложений. «На инвестора комплексного развития микрорайона налагается большой объем социальных обязательств. Победителю торгов будет необходимо расселить более 40 тыс. кв. м аварийного жилья, на что потребуется длительное время и примерно 4 млрд руб. Кроме того, локация микрорайона не самая востребованная в Перми, а значит, стоимость реализации жилья в ней будет невысокой»,— рассуждает собеседник. В то же время большая площадь территории позволит освоить ее комплексно, построив там не только дома, но и всю необходимую инфраструктуру. В этом случае жилье в новом микрорайоне может стать популярным и востребованным среди покупателей, как «Ива спортивная» и ЖК «Погода» компании «Девелопмент-Юг», считает гендиректор «Орсо групп».

Евгения Ахмедова