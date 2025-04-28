Гендиректор «Окапола» назначен вице-президентом Российского союза химиков

Руководитель предприятия «Окапол» (Дзержинск, Нижегородская область, производитель полимеров) Дмитрий Огородцев назначен вице-президентом Российского союза химиков (РСХ). Об этом сообщила пресс-служба союза.

Также господин Огородцев возглавит региональное отделение РСХ, создаваемое в Нижегородской области.

На новом посту Дмитрий Огородцев будет отвечать за развитие кадрового потенциала предприятий химической промышленности. «Мы планируем усилить эту работу, в том числе через взаимодействие с Центром опережающей подготовки и переподготовки кадров по направлению новых материалов и химии»,— отметил господин Огородцев.

Он считает, что Дзержинск в перспективе может стать одним из ключевых центров по производству мало- и среднетоннажной химии.

Как писал «Ъ-Приволжье», Дзержинску может быть присвоен статус наукограда для получения федеральных средств.

Анастасия Титова