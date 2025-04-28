«Процесс идет»

Критически важная неделя: Марко Рубио дал понять, что США не могут вечно ждать, когда Россия и Украина договорятся о прекращении огня. По словам главы Госдепа, ближайшие семь дней должны показать, насколько стороны готовы к миру. Недовольство и Москвой, и Киевом высказывает и Белый дом. Тем не менее Дональд Трамп сохраняет оптимизм относительно достижения мирного соглашения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что шансы на положительный результат по-прежнему остаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Наступила критически важная неделя с точки зрения переговорного процесса. Таковой ее объявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Общий смысл его слов в том, что час икс, когда Америка откажется от посредничества по урегулированию конфликта вокруг Украины, вполне может наступить, и даже очень скоро. Главное требование к Москве и Киеву остается прежним — прекратить огонь и сесть за стол переговоров, без предварительных условий. В Кремле заявили, что готовы хоть сейчас, однако из Украины должен поступить необходимый сигнал. Речь, в частности, идет об отмене указа президента страны о запрете вести переговоры с Владимиром Путиным. Пока такой сигнал не поступил. Глава МИД Сергей Лавров также отметил, что мяч на стороне Киева, и он пока не демонстрирует договороспособность.

Между тем президент РФ объявил перемирие в дни празднования Дня Победы. Белый дом на это заявил, что ждет долгосрочного, а не временного перемирия, и что Дональд Трамп «разочарован» лидерами обеих стран, но все еще оптимистично настроен по поводу урегулирования конфликта в целом. МИД Украины также заявил о готовности поддержать полное и прочное прекращение огня по крайне мере на 30 дней.

Ранее Дональд Трамп отметил, что очень доволен встречей с Владимиром Зеленским, который явно успокоился — видимо, по сравнению с февральской встречей в Овальном кабинете. Почти что смирился с потерей Крыма и, наверное, готов заключить сделку. Однако по-прежнему просит оружия, и он об этом говорит три года. Посмотрим, что из этого выйдет, заключил президент Соединенных Штатов. К слову, Россией Трамп тоже недоволен — ему не нравятся обстрелы Украины.

При этом есть явный прогресс по ресурсной сделке. Судя по всему, украинской стороне удалось добиться больших уступок. Стране не придется расплачиваться за помощь, которая была получена еще при Джо Байдене. То есть Украина не попадает в долговую яму и полную зависимость от США, в том числе политическую. Государства устанавливают прозрачные экономические отношения, без обвинений в том, что кто-то кому-то сел на шею, и смогут наладить сотрудничество в том числе и в военной области. На это фактически намекнул Дональд Трамп, по крайней мере, можно такой намек в его словах разглядеть. Впрочем, посмотрим, что из этого выйдет на самом деле.

Как бы то ни было, процесс плохо ли, хорошо ли, но идет. Так что от прогнозов воздерживаемся и ждем дальнейшего развития событий. Но, как и предполагалось ранее, подарком Дональду Трампу на его 100 дней президентства может стать упомянутая ранее ресурсная сделка. А это дает некоторые козыри Украине в большом торге с Россией и с остальным миром тоже.

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Дмитрий Дризе