ПСБ в Краснодаре принял участие в награждении победителей премии «Золотой Меркурий»

ПСБ принял участие в торжественной церемонии награждения победителей регионального этапа Национальной премии «Золотой Меркурий» в Краснодарском крае по итогам 2024 года.

Фото: ПАО «Банк ПСБ»

Ольга Первишко, начальник управления по работе с ключевыми клиентами ПСБ в Краснодаре, поздравила победителей и отметила, что среди них традиционно есть клиенты и партнеры банка.

«Поддержка бизнеса – одно из ключевых направлений работы ПСБ. Мы видим, с каким упорством кубанские предприниматели преодолевают вызовы времени, и гордимся тем, что помогаем воплощать их амбициозные проекты. Уверена, что такой симбиоз активного, ориентированного на развитие, бизнеса и банковской поддержки способствует росту экономики края. Ведь именно успешные компании, их инициативы и инвестиции становятся основой для процветания всего региона», – отметила Ольга Первишко.

Премия «Золотой Меркурий», учрежденная Торгово-промышленной палатой РФ, уже 20 лет отмечает лучшие предприятия страны. В этом году от Краснодарского края было подано рекордное количество заявок - более 180, что стало наивысшим показателем среди всех регионов страны и свидетельством активности кубанского бизнеса.

Среди лауреатов - представители ключевых отраслей экономики региона, включая строительный сектор, сельское хозяйство и туризм. В числе победителей – компании из Краснодара, Новороссийска, Сочи, Анапы и других городов Кубани. Победители регионального этапа представят Краснодарский край на федеральном уровне конкурса в Москве.

Лицензия Банка России № 3251 от 1 апреля 2025 года

ПАО «Банк ПСБ»