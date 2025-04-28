ЦБ снизил курс евро на 1,18 рубля

Центробанк опубликовал официальный курс валют на 29 апреля. Стоимость одного евро снизится на 1,18 руб.— до 93,1801 руб.

Курс доллара тоже незначительно снизился. Его стоимость 29 апреля будет на 11 коп. меньше и составит 82,5467 руб./$.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Санкции в отношении Мосбиржи ужесточили 12 июня. После этого все торги доллара и евро перенесли на внебиржевой рынок. С конца декабря 2024 года Центробанк устанавливает официальные курсы валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

Екатерина Отрашкевич