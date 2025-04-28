Умер издатель «Приключений Эраста Фандорина» Игорь Захаров

Основатель издательства «Захаров» Игорь Захаров умер 26 апреля в возрасте 76 лет, сообщила пресс-служба издательства. Оно было основано в 1998 году и выпускало книги Бориса Акунина (иноагент), Фридриха Горенштейна, Алексея Федярова, Михаила Бару и других.

«Затасканное выражение ''нет слов'' точнее всего передает наше нынешнее состояние. Поэтому пока без комментариев»,— сообщили сотрудники издательства в Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что Игорь Захаров в последние годы «мало участвовал в каждодневной жизни издательства», а скорее «наблюдал и с присущими ему остроумием и язвительностью комментировал подъемы и спады» в работе издательства.

«Захаров» специализируется на выпуске мемуаров, воспоминаний, биографий, детской литературы и детективов. Издательство, в частности, выпускало знаменитую серию исторических детективов «Приключения Эраста Фандорина». Книги Бориса Акунина (иноагент) «Захаров» издавал до конца 2023 года. После возбуждения уголовного дела в отношении писателя в издательстве прошли обыски.

Полина Мотызлевская