На Дону главным принципом строительства станет комплексное развитие территорий

В Ростовской области главным принципом строительства станет комплексное развитие территорий и повышение качества жизни людей. При проектировании жилых объектов будут учитываться социальная инфраструктура и архитектурные нормы. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам замглавы регионального минстроя Сергея Вифлянцева, к застройщикам будут предъявляться такие требования как соблюдение архитектурных и градостроительных норм, участие в создании социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры – школ, детских садов, поликлиник, благоустройстве территорий.

Однако часть обязательств по реализации проектов будет возложена и на органы власти.

Из сообщения также следует, что разрешения на строительство, выданные до введения новых правил, сохранят свою силу. На данный момент в Ростовской области выданы разрешения на строительство 6,5 миллиона квадратных метров жилья и 5,3 миллиона квадратных метров нежилых объектов.

Мария Хоперская